РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Назначен новый прокурор Астаны
CA-NEWS (KZ) - прокурор астаныПрокурором Астаны назначен Булат Дембаев, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом генерального прокурора Республики Казахстан Жакипа Асанова от 14 февраля 2017 года с согласия президента Казахстана Дембаев Булат Бекназарович назначен прокурором города Астаны», - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Ранее Дембаев занимал должность начальника департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам генеральной прокуратуры Казахстана.

Бекбосунов Сабыржан Мадиевич освобожден от должности прокурора Астаны в связи с достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Маматбеков Айбек Бекбоевич
Генеральный консул КР в ОАЭ
Джусупов Бакыт Алиевич
посол КР в Австрии, постоянный представитель КР при ОБСЕ, других международных организациях в г. Вена
Карасартов Алмазбек Оганович
командующий Национальной гвардией КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×