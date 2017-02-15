Назначен новый прокурор Астаны

Прокурором Астаны назначен Булат Дембаев, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом генерального прокурора Республики Казахстан Жакипа Асанова от 14 февраля 2017 года с согласия президента Казахстана Дембаев Булат Бекназарович назначен прокурором города Астаны», - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Ранее Дембаев занимал должность начальника департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам генеральной прокуратуры Казахстана.

Бекбосунов Сабыржан Мадиевич освобожден от должности прокурора Астаны в связи с достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе.