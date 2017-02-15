Всемирный банк: 40% таджикской молодежи является безработной
- Таджикистан, общество
- 9:16, 15 февраля 2017
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- Обновлено: 9:38, 15 февраля 2017
CA-NEWS (TJ) - 40% молодежи и около 27% женщин в Таджикистане являются безработными, об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, представленные 14 февраля.
В отчете сообщается, что вопрос создания новых рабочих мест не отвечает потребностям рынка труда в Таджикистане, население которого стремительно растет из года в год и ожидается, что к 2030 году численность населения страны достигнет 11,5 млн человек.
Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что проблема безработицы в стране в основном коснулась молодежи и женщин: лишь 27% женщин в стране имеют рабочие места, но самый высокий уровень безработицы именно в молодежной среде - 40%.
По данным ВБ, проблему можно решить путем развития частного сектора, который не только может обеспечить рабочими местами значительное количество населения, но и обеспечить местный рынок отечественной продукцией.
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