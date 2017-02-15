Всемирный банк: 40% таджикской молодежи является безработной

- 40% молодежи и около 27% женщин в Таджикистане являются безработными, об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, представленные 14 февраля.

В отчете сообщается, что вопрос создания новых рабочих мест не отвечает потребностям рынка труда в Таджикистане, население которого стремительно растет из года в год и ожидается, что к 2030 году численность населения страны достигнет 11,5 млн человек.

Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что проблема безработицы в стране в основном коснулась молодежи и женщин: лишь 27% женщин в стране имеют рабочие места, но самый высокий уровень безработицы именно в молодежной среде - 40%.

По данным ВБ, проблему можно решить путем развития частного сектора, который не только может обеспечить рабочими местами значительное количество населения, но и обеспечить местный рынок отечественной продукцией.