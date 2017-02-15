В Малайзии убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) - Власти Малайзии подтвердили сообщения о смерти старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по отцу - Ким Чон Нама. Причины смерти официально не называются, однако по данным южнокорейских и малайзийских СМИ, 45-летний Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.

Источник в правительстве Малайзии сообщил Би-би-си, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело обследуют эксперты-криминалисты.

Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура.

Сообщается, что на него напали две женщины, они смогли скрыться с места преступления.

Источник Би-би-си, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.

Ранее глава местного отделения полиции Абдул Азиз Али сообщил, что в понедельник в аэропорту гражданину Северной Кореи стало плохо, его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Сообщается, что значительную часть жизни погибший провел вне родины и публично критиковал режим правящей династии КНДР. Ким Чен Нам и Ким Чен Ын - сыновья экс-лидера КНДР Ким Чен Ира, скончавшегося в 2011 году, от разных матерей. Ким Чен Нам мог быть близок со своим дядей - Чан Сон Тхэком, считавшимся вторым человеком в государстве и казненным по приказу Ким Чен Ына в 2013 году.

Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.