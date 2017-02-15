ФРС США может повысить ставку на ближайших заседаниях

CA-NEWS (CA) - Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется повысить ставки на ближайших заседаниях, сказала глава американского регулятора Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

В то же время, она дала понять, что в отношении экономической политики администрации Дональда Трампа существует значительная неопределённость.

Йеллен сказала, что ФРС рискует опоздать, если будет затягивать с повышением ставок, и в итоге будет вынуждена ужесточать политику быстро, что может привести к рецессии.

"Слишком долгое ожидание сворачивания стимулов может быть неразумным", - сказала Йеллен, выступая перед банковским комитетом Сената США в Вашингтоне и сославшись на то, что американский центробанк прогнозирует дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции до 2 процентов.

"На предстоящих заседаниях комитет проанализирует, продолжают ли показатели занятости и инфляции улучшаться в соответствии с этими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки федерального финансирования, вероятно, будет оправданной".

Йеллен не сказала, ожидает ли руководство ФРС, что экономике потребуется три повышения ставки в 2017 году, о чём оно в последний раз сообщило в декабре. Она также не уточнила, повысит ли регулятор ставку впервые с начала года на мартовском заседании или на июньском, как прогнозирует большинство аналитиков.

Йеллен выступила перед Конгрессом впервые после того, как республиканцы получили контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, указав на неопределённость в отношении экономической политики США.

"Изменения бюджетно-налоговой политики или другой экономической политики могут потенциально повлиять на экономические перспективы, - сказала Йеллен. - Пока рано говорить, какие изменения политики произойдут и какими будут экономические последствия".

Президент США Дональд Трамп объявил о либерализации финансового регулирования, не уточнив деталей, и пока нет ясности относительно масштаба снижения налогов, в то время как вероятность новых налогов на импорт и увеличение расходов на инфраструктуру может подстегнуть инфляцию.

Инфляция упорно остаётся ниже установленного ФРС ориентира в 2 процента вот уже несколько лет, но по словам Йеллен, рыночные индикаторы инфляции "обнадеживают", хотя по её признанию, этого всё ещё недостаточно.

Йеллен сказала, что не хочет высказываться о конкретных предложениях в сфере налогов и расходов, однако призвала законодателей подумать о необходимости сделать американский бизнес более эффективным, что, по мнению экономистов, необходимо для улучшения качества жизни в долгосрочной перспективе.