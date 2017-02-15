Азербайджан представил первый отечественный БТР, отвечающий стандартам НАТО
- Азия и мир, общество
- 9:37, 15 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило первый отечественный миноустойчивый бронетранспортер «Туфан».
БТР создан азербайджанскими специалистами и отвечает стандартам НАТО STANAG-4569.
Длина первого азербайджанского БТР – 7,3 метра, вес – 12,3 тонны. «Туфан» может транспортировать три тонны груза и 10 человек.
Максимальная скорость БТР составляет 85 километров в час, и он с легкостью преодолевает ямы глубиной 65 сантиметров и водные преграды глубиной 1,2 метра.
Корпус «Туфан» изготовлен с применением специальной взрывоустойчивой гомогенной стали.
БТР может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом или противотанковым управляемым ракетным комплексом, передает турецкое информагентство "Анадолу".
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