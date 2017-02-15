Азербайджан представил первый отечественный БТР, отвечающий стандартам НАТО

- Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило первый отечественный миноустойчивый бронетранспортер «Туфан».

БТР создан азербайджанскими специалистами и отвечает стандартам НАТО STANAG-4569.

Длина первого азербайджанского БТР – 7,3 метра, вес – 12,3 тонны. «Туфан» может транспортировать три тонны груза и 10 человек.

Максимальная скорость БТР составляет 85 километров в час, и он с легкостью преодолевает ямы глубиной 65 сантиметров и водные преграды глубиной 1,2 метра.

Корпус «Туфан» изготовлен с применением специальной взрывоустойчивой гомогенной стали.

БТР может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом или противотанковым управляемым ракетным комплексом, передает турецкое информагентство "Анадолу".