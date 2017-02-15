Назарбаев рассказал о современных вызовах, стоящих перед казахстанцами

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями общественности, интеллигенции, политическими деятелями рассказал о современных вызовах, стоящих перед казахстанцами, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства, отметив сложный путь, пройденный Казахстаном за 25 лет независимости, обозначил свое видение основных путей дальнейшего развития республики.

«Казахстан стал узнаваемым государством, экономика имеет положительную динамику. Теперь необходимо использовать имеющиеся достижения для реализации целей и задач, изложенных в послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - сказал президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на современных вызовах, стоящих перед казахстанцами.

«Перед нашим обществом, выбравшим путь рыночных отношений, стоят кардинально новые задачи, от эффективности решения которых зависит дальнейшее развитие страны. В эпоху глобальной экономики главным вопросом повестки дня стали инновации. Индустриальная революция не должна пройти мимо нас. Нам необходимо суметь внедрить в нашу экономику инновационные технологии», — сказал глава государства. Также президент подчеркнул, что реализация данной цели потребует соответствующего финансирования.

«Если не выделять средства на разработку инновационных технологий, то мы рискуем остаться на задворках нового экономического миропорядка. Следует увеличить производительность труда посредством внедрения новаций для развития массового производства. Это возможно лишь в случае создания и соответствующей поддержки научно-исследовательских институтов, которые будут создаваться при предприятиях, а также ведущих учебных заведениях страны», - отметил Нурсултан Назарбаев.

В частности, по словам президента, такие НИИ могут быть созданы при Парке инновационных технологий «Алатау», Назарбаев Университете. Со своей стороны, присутствующие выразили полную поддержку инициированных главой государства реформ, направленных на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. В частности, была отмечена своевременность и прогрессивность подходов, направленных, прежде всего, на расширение полномочий парламента, усиление самостоятельности и ответственности. Наряду с этим участники встречи остановились на актуальных вопросах общественного контроля над расходованием средств республиканского и местного бюджетов, выполнения отраслевых программ, земельной реформы, формирования антикоррупционного сознания и действенной реализации политики «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции, а также поступательного выполнения задач, поставленных в Плане нации по реализации пяти институциональных реформ.

Во встрече приняли участие Мырзатай Жолдасбеков, Кенжегали Сагадиев, Равиль Чердабаев, Оралбай Абдыкаримов, Бактыкожа Измухамбетов, Махмуд Касымбеков.