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  15 февраля 2017
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Официальным талисманом IV Исламских игр солидарности стали карабахские скакуны (фото)
  • Азия и мир, спорт
  • 9:49, 15 февраля 2017
  • Просмотров: 507
  • Обновлено: 9:54, 15 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - Оргкомитет Исламских игр солидарности представил официальный талисман IV Исламских игр солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая 2017 года.

В качестве талисмана Игр выбраны карабахские скакуны, известные во многих странах мира благодаря своей красоте и являющиеся национальным достоянием Азербайджана.

Талисманы IV Исламских игр солидарности - карабахские скакуны Инджа и Джасур - это сочетание утонченности и смелости, - говорится в сообщении организаторов Игр.

Напомним, в сентябре нынешнего года в Турменистане пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях.

Талисманом Игр станет всеобщий любимец - алабай. Веселый, дружелюбный щенок с характерными признаками данной породы (купированными ушами и хвостом) изображен в стилизованной национальной одежде или в спортивном костюме.

азиада3

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