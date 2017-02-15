Официальным талисманом IV Исламских игр солидарности стали карабахские скакуны (фото)

- Оргкомитет Исламских игр солидарности представил официальный талисман IV Исламских игр солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая 2017 года.

В качестве талисмана Игр выбраны карабахские скакуны, известные во многих странах мира благодаря своей красоте и являющиеся национальным достоянием Азербайджана.

Талисманы IV Исламских игр солидарности - карабахские скакуны Инджа и Джасур - это сочетание утонченности и смелости, - говорится в сообщении организаторов Игр.

Напомним, в сентябре нынешнего года в Турменистане пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях.

Талисманом Игр станет всеобщий любимец - алабай. Веселый, дружелюбный щенок с характерными признаками данной породы (купированными ушами и хвостом) изображен в стилизованной национальной одежде или в спортивном костюме.