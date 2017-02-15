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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мир не забудет блестящий исторический пример борьбы афганского народа за независимость, - президент Афганистана о периоде советского присутствия
CA-NEWS (CA) - ганиВчера, 14 февраля, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани выступил на мероприятии, посвящённом 28-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из страны.

В своей речи глава государства сказал, что в те годы для противостояния втожению армии Советского Союза исламские политические организации Афганистана объединились, чтобы как можно раньше реализовать мир и развитие страны. Он подчеркнул, что мир не забудет блестящий исторический пример борьбы афганского народа за независимость страны, но сегодня важной миссией афганцев является восстановление и возрождение страны.

Гани заявил, что в период советского присутствия моджахеды вели борьбу за свободу, однако нынешний джихад должен стать борьбой за восстановление и развитие страны.

Ашраф Гани отметил, что каждый афганец может гордиться джихадом, но при этом подчеркнул необходимость поддержания единства страны. Афганский лидер призвал ветеранов боевых действий поддерживать стражей порядка, которых назвал «моджахедами наших дней».

Ашраф Гани также призвал движение  «Талибан»  прекратить военные действия и как можно скорее присоединиться к мирному процессу в стране, передает Синьхуа

Гани заявил, что афганцы должны вернуться на родину, эмигрировавшие за границу лидеры движения «Талибан»  должны как можно скорее прекратить вооруженную борьбу и с достоинством жить в собственной стране. Он  отметил, что правительство Афганистана и антиправительственная вооруженная Исламская партия Афганистана в 2016 году подписали мирное соглашение, и это является примером присоединения к мирному процессу в стране для всех антиправительственных группировок.

При этом президент упомянул о недавнем примирении афганского правительства с «Исламской партией Афганистана» во главе с Гульбеддином Хекматияром, сражавшейся в рядах моджахедов, но лишь недавно пришедшей к примирению с нынешним правительством после многолетнего пребывания в рядах вооружённой оппозиции.

Глава государства подчеркнул, что правительство Афганистана, подписав мирное соглашение с партией Хекматьяра, проложило дорогу для всех «несчастливых моджахедов», в частности, талибов, предоставив им возможность вернуться в страну.

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