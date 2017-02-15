В Астане прошел митинг бизнесменов (видео)

CA-NEWS (KZ) - Столичные предприниматели, которые по решению суда лишились коммерческих помещений в бизнес-центре «7 континент», вышли на мирный митинг в одном из районов Астаны, сообщает издание, сообщает Informburo.kz.

По словам предпринимателей, в 2008 году компания «Шырын ЛТД» взяла кредит в «Нурбанке» на строительство бизнес-центра «7-й континент». В 2015 году «Нурбанк» обратился в суд с требованием возврата этого кредита. Однако за это время «Шырын ЛТД» продала помещения под офисы.

Участники проходившего сегодня в Астане митинга говорят, что приобрели эти офисные помещения из вторых и из третьих рук и что органы юстиции в момент приобретения ими имущества признали сделки о покупке законными. Со слов участников этого митинга, они выиграли в суде с «Нурбанком» в первой инстанции, однако проиграли в апелляционной инстанции. В итоге суд обязал их вернуть помещения «Нурбанку».

«Мы – предпринимали бизнес-центра и блока Д «7 континента». Ежегодно в совокупности пополняем государственную казну на десятки миллионов тенге. Но как мы станем драйверами экономики, когда банк, который, казалось бы, должен кредитовать малый и средний бизнес, напротив, наглым образом пытается отнять у нас законное имущество. Получается, банкирам всё равно на слова нашего президента?», – недоумевают митингующие.

Директор туристический фирмы Айгерим Бижигитова заявила: обращения в различные инстанции не дают результата. «Я мать-одиночка. Я лишилась того, что собирала на протяжении многих лет. Теперь я просто не знаю, что делать. Представьте, сколько помимо меня ещё здесь предпринимателей. Чтобы защитить свои права, мы обращались в акимат Астаны, Верховный суд, Генеральную прокуратуру, но результата никакого. Единственная надежда, которая у нас осталась, на президента страны», – заявила участница митинга.

Как отмечали предприниматели, митинг был организован, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в Астане.

Во время акции протеста бизнесмены обратились к Нурсултану Назарбаеву. Они просят его вмешаться в дело и восстановить справедливость. Столичные предприниматели также выступили с ходатайством к генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову, чтобы опротестовать решение суда.

«Уважаемый Жакип Асанов, обращаемся к Вам и просим внести протест на вступившие в законную силу незаконные судебные акты. Просим защитить законы и интересы граждан. Согласно статье 40 Конституции Республики Казахстан, президент – это символ и гарантия единства народа, где соблюдаются права и свобода граждан Казахстана. У нас осталась одна надежда – на руководителя страны. Мы надеемся, что будут вынесены справедливые решения, а не в пользу коммерческого банка, имеющего многомиллиардный капитал», – отметил адвокат бизнесменов Жанарбек Бектемиров.

Ранее, суд Астаны вынес решение в пользу АО «Нурбанка», присудив ему право собственности на нежилые помещения в ЖК «7 континент», которые ранее предприниматели выкупили у ТОО «Shyryn LTD». Причиной проблем и нескольких судебных исков стали невыполненные обязательства ТОО. По словам бизнесменов, заключив договор купли-продажи, владельцы не ожидали, что им придется отстаивать свои права в суде, причем дважды.