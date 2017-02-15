Медведев в ходе телефонного разговора поздравил Бердымухамедова с победой на выборах в Трукменистане

CA-NEWS (TM) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах в Туркменистане, состоявшихся 12 февраля. Как сообщается на официальном сайте правительства, в телефонном разговоре российский премьер пожелал Бердымухамедову дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

"В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, график предстоящих контактов, в том числе по линии Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК Туркменистана, кандидат от Демократической партии Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, набрав более 97% голосов избирателей.