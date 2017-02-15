Президенты Украины и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество

CA-NEWS (TM) - Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Порошенко поздравил Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

"Стороны обсудили пути активизации политического диалога между двумя странами. Речь шла, в частности, об организации официального визита туркменского лидера на Украину в этом году", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили вопросам активизации экономической составляющей двустороннего сотрудничества. Собеседники договорились о проведении очередного заседания межправительственной украино-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству уже в ближайшее время.

"Петр Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане. Стороны также отметили важность восстановления прямого авиасообщения между Киевом и Ашхабадом", - отметили в пресс-службе.

Выборы президента Туркмении состоялись в минувшее воскресенье. По предварительным результатам, действующий глава государства Бердымухамедов переизбран на третий президентский срок. За него проголосовали 97,69% избирателей, принявших участие в выборах.