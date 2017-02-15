РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президенты Украины и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество

CA-NEWS (TM) - Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Порошенко поздравил Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

"Стороны обсудили пути активизации политического диалога между двумя странами. Речь шла, в частности, об организации официального визита туркменского лидера на Украину в этом году", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили вопросам активизации экономической составляющей двустороннего сотрудничества. Собеседники договорились о проведении очередного заседания межправительственной украино-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству уже в ближайшее время.

"Петр Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане. Стороны также отметили важность восстановления прямого авиасообщения между Киевом и Ашхабадом", - отметили в пресс-службе.

Выборы президента Туркмении состоялись в минувшее воскресенье. По предварительным результатам, действующий глава государства Бердымухамедов переизбран на третий президентский срок. За него проголосовали 97,69% избирателей, принявших участие в выборах.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Карасартов Алмазбек Оганович
командующий Национальной гвардией КР
Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович
председатель Национального банка Кыргызстана
Самаков Карганбек Садыкович
экс-депутат ЖК КР V созыва
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×