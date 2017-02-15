В Ашхабаде повышается стоимость доллара «на черном рынке»

CA-NEWS (TM) - Стоимость доллара США "на черном рынке" в Туркменистане снова начала расти. Как сообщает туркменская служба радио Свобода "Азатлык", один американский доллар можно купить у торговцев валюты за 7 манатов 30 тенге, а продать за 7 манатов.

Прежде один доллар США можно было приобрести за 7 манатов, а продать за 6 манатов 80 тенге.

По сообщениям корреспондентов в Ашхабаде, подорожание американской валюты, с конца прошлого года сохранявшей стабильность, началось примерно с середины прошлой недели.

По словам продавца валюты "с рук", беседовавшего с "Азатлык" на условиях анонимности, повышение цены иностранной валюты "на черном рынке" столицы связано с повышением спроса.

Официальный курс туркменской национальной валюты в отношении доллара США с 1 января 2015 года сохраняется на уровне 3.5 маната. С 1 января 2016 года наличный обмен валют в Туркменистане полностью отменен.

В то же самое время, власти никак не комментируют динамику изменения соотношения стоимости национальной денежной единицы к иностранной валюте на "черном рынке", более того, не упоминают наличие незаконной торговли иностранной валюты в стране.

В течение 2016 года Центральный Банк Туркменистана ввел ряд ограничений на перевод денежных средств за пределы страны, а также получение денег из-за рубежа. Ограничения коснулись физических и юридических лиц, в первую очередь студентов и предпринимателей.