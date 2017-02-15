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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российская компания начнет экспорт халяльной продукции в Узбекистан и Кыргызстан
CA-NEWS (UZ) - Крупнейший производитель индейки в России группа компаний “Евродон” договорилась о поставках халяльной продукции (соответствующей мусульманским канонам) в Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. Об этом сообщила РИА Новости представитель компании.

“Продукция “халяль” — как охлажденная, так и переработанная — стала предметом переговоров, а затем и достигнутых договорных соглашений о намерениях установить партнерские отношения с экспортерами, работающими на рынках таких стран как Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан”, — пояснила собеседник агентства, подводя итоги на выставке “Продэкспо-2017”.

Халяль (“дозволенное”) — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.

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