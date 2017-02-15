РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Минтруда Монголии планирует заключить с Австралией меморандум о трудоустройстве

CA-NEWS (MNG) - В связи с возникшими экономическими трудностями в Монголии наблюдается сокращение рабочих мест. Как сообщает Монцамэ, в целях решения этой проблемы Министерство труда и социальной защиты работает над заключением с Австралией меморандума о сотрудничестве в направлении поддержки кратковременного трудоустройства монгольских граждан в рамках программы «Работа и отдых в Австралии» в этом году.

Министерство также планирует заключить меморандум о сотрудничестве с Японией в области организации производственной стажировки и Республикой Корея в сфере обеспечения трудоустройства наших граждан на основе трудовых контрактов.

В прошлом году данное министерство обеспечило отправление более тысячи граждан на производственную стажировку в Японию и работу по трудовому контракту в Южную Корею.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Алмаз Орозакунович
ректор Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани
Маматбеков Айбек Бекбоевич
Генеральный консул КР в ОАЭ
Джусупов Бакыт Алиевич
посол КР в Австрии, постоянный представитель КР при ОБСЕ, других международных организациях в г. Вена
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×