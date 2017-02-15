Минтруда Монголии планирует заключить с Австралией меморандум о трудоустройстве

CA-NEWS (MNG) - В связи с возникшими экономическими трудностями в Монголии наблюдается сокращение рабочих мест. Как сообщает Монцамэ, в целях решения этой проблемы Министерство труда и социальной защиты работает над заключением с Австралией меморандума о сотрудничестве в направлении поддержки кратковременного трудоустройства монгольских граждан в рамках программы «Работа и отдых в Австралии» в этом году.

Министерство также планирует заключить меморандум о сотрудничестве с Японией в области организации производственной стажировки и Республикой Корея в сфере обеспечения трудоустройства наших граждан на основе трудовых контрактов.

В прошлом году данное министерство обеспечило отправление более тысячи граждан на производственную стажировку в Японию и работу по трудовому контракту в Южную Корею.