РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МИД Монголии встретился с замминистром экономического развития России

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил в рамках двухдневного рабочего визита в Москву провёл встречу с заместителем министра экономического развития России Алексеем Груздевым. Как сообщает Монцамэ, встреча состоялась в здании Министерства экономического развития России 14 февраля.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах и развития регионального и многостороннего сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимное стремление развивать сотрудничество в направлении увеличения двустороннего товарооборота и объема инвестиций, сбалансирования торгового дефицита и выразили заинтересованность в устранении тарифных и нетарифных барьеров в торговле, привлечении российских инвестиций в сферы инфраструктуры, энергетики Монголии и тем самым реализовать совместные проекты. Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в области поддержки монголо-российского приграничного и регионального сотрудничества и формирования создания соответствующей правовой среды.

Мунх-Оргил попросил оказать содействие в устранении тарифных и нетарифных барьеров, чтобы увеличить объем торговли между Монголией и Россией и в рамках этой задачи поддержать вопрос создания совместной рабочей группы по вопросу заключения соглашения о свободной торговли между Монголией и ЕАЭС.

В рамках активизации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай стороны договорились изучить вопрос учреждения совместного центра инвестиционного проектирования в Улаанбаатаре и создания Совета с функцией по координации политики в трехстороннем сотрудничестве и согласовав его с китайской стороной организовать трёхстороннюю встречу в Улаанбаатаре в марте этого года.

"В целях активизации экономических отношений между тремя странами в июне этого года в Харбине, Китай пройдёт Российско-Китайская совместная выставка-ярмарка "Экспо", поэтому есть возможность участия в этом мероприятии делегации из Монголии в расширенном составе", подчеркнул Алексей Груздев.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Алмаз Орозакунович
ректор Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани
Маматбеков Айбек Бекбоевич
Генеральный консул КР в ОАЭ
Джусупов Бакыт Алиевич
посол КР в Австрии, постоянный представитель КР при ОБСЕ, других международных организациях в г. Вена
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×