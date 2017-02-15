Глава МИД Монголии встретился с замминистром экономического развития России

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил в рамках двухдневного рабочего визита в Москву провёл встречу с заместителем министра экономического развития России Алексеем Груздевым. Как сообщает Монцамэ, встреча состоялась в здании Министерства экономического развития России 14 февраля.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах и развития регионального и многостороннего сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимное стремление развивать сотрудничество в направлении увеличения двустороннего товарооборота и объема инвестиций, сбалансирования торгового дефицита и выразили заинтересованность в устранении тарифных и нетарифных барьеров в торговле, привлечении российских инвестиций в сферы инфраструктуры, энергетики Монголии и тем самым реализовать совместные проекты. Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в области поддержки монголо-российского приграничного и регионального сотрудничества и формирования создания соответствующей правовой среды.

Мунх-Оргил попросил оказать содействие в устранении тарифных и нетарифных барьеров, чтобы увеличить объем торговли между Монголией и Россией и в рамках этой задачи поддержать вопрос создания совместной рабочей группы по вопросу заключения соглашения о свободной торговли между Монголией и ЕАЭС.

В рамках активизации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай стороны договорились изучить вопрос учреждения совместного центра инвестиционного проектирования в Улаанбаатаре и создания Совета с функцией по координации политики в трехстороннем сотрудничестве и согласовав его с китайской стороной организовать трёхстороннюю встречу в Улаанбаатаре в марте этого года.

"В целях активизации экономических отношений между тремя странами в июне этого года в Харбине, Китай пройдёт Российско-Китайская совместная выставка-ярмарка "Экспо", поэтому есть возможность участия в этом мероприятии делегации из Монголии в расширенном составе", подчеркнул Алексей Груздев.