В Астане 16 февраля состоится заседание по Сирии

CA-NEWS (KZ) - Очередное заседание международной группы по урегулированию ситуации в Сирии переносится с 15 на 16 февраля, сообщает пресс-служба в министерстве иностранных дел Казахстана.

"Начало очередного заседания высокого уровня в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12:00 16 февраля 2017 года", - проинформировали в пресс-службе МИД.

Ранее планировалось, что очередное заседание высокого уровня в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии состоится 15 февраля в 13:00 (10:00 мск). Встреча должна была пройти в закрытом режиме.

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы была запланирована на 15-16 февраля.