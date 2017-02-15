РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава Узбекистана поздравил избранного Федерального президента ФРГ
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального президента ФРГ, сообщила пресс-служба МИДа.

«Прошедшие выборы подтвердили высокое доверие и уважение, которые Вы завоевали как видный и опытный государственный деятель за достойный вклад в укрепление международного авторитета Германии – одного из мировых лидеров, обладающего значительным экономическим, технологическим и интеллектуальным потенциалом», - отмечается в послании.

Как подчеркивается, в Узбекистане высоко ценят, что 31 декабря 1991 года Германия в числе первых признала независимость нашей страны. Прошедшие годы и опыт успешного сотрудничества продемонстрировали обоюдную заинтересованность Узбекистана и Германии друг в друге.

Узбекистан рассчитывает «на продолжение открытого и конструктивного диалога по всей повестке двусторонних и многосторонних отношений, наращивание двусторонних и взаимовыгодных партнерских связей, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, финансово-технической сферах, а также тесных культурно-гуманитарных контактов».

Глава государства пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Алмаз Орозакунович
ректор Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани
Маматбеков Айбек Бекбоевич
Генеральный консул КР в ОАЭ
Джусупов Бакыт Алиевич
посол КР в Австрии, постоянный представитель КР при ОБСЕ, других международных организациях в г. Вена
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×