Глава Узбекистана поздравил избранного Федерального президента ФРГ

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального президента ФРГ, сообщила пресс-служба МИДа.

«Прошедшие выборы подтвердили высокое доверие и уважение, которые Вы завоевали как видный и опытный государственный деятель за достойный вклад в укрепление международного авторитета Германии – одного из мировых лидеров, обладающего значительным экономическим, технологическим и интеллектуальным потенциалом», - отмечается в послании.

Как подчеркивается, в Узбекистане высоко ценят, что 31 декабря 1991 года Германия в числе первых признала независимость нашей страны. Прошедшие годы и опыт успешного сотрудничества продемонстрировали обоюдную заинтересованность Узбекистана и Германии друг в друге.

Узбекистан рассчитывает «на продолжение открытого и конструктивного диалога по всей повестке двусторонних и многосторонних отношений, наращивание двусторонних и взаимовыгодных партнерских связей, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, финансово-технической сферах, а также тесных культурно-гуманитарных контактов».

Глава государства пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время.