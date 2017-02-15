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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Бердымухамедов в ходе телефонного разговора обсудили контакты России и Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов подтвердили в телефонном разговоре стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

«Российский лидер тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту. С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях», - говорится в сообщении.

«Подчеркнуто, что Россия, выступившая в числе соавторов этой резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета», - добавляет в релизе.

Президент РФ также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие Генассамблеей ООН 2 февраля 2017 года специальной резолюции о Международном дне нейтралитета.

Накануне Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

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