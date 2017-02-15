Французский Vogue впервые публикует фото трансгендера на обложке

CA-NEWS (CA) - Французский журнал мод Vogue Paris впервые собирается разместить на своей обложке фотографию трансгендерной женщины, сообщает Би-би-си.

Речь идет о родившейся мужчиной бразильянке Валентине Сампайо, которая имеет более 32 тысяч поклонников в сети Instagram.

Редактор издания Эмманюаль Альт говорит, что Валентина заслужила это своей поразительной красотой.

Журнал мод Vogue выходит с 1920 года и в прошлом размещал на своих обложках фото таких звезд как Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

В своей редакционной колонке в выпуске следующего месяца Эммануэль Альт пишет, что эта модель-трансгендер ничем не уступает по красоте другим женщинам в отрасли.

"Эта роковая женщина Валентина родилась мальчиком, - пишет она. - Но она привлекла нас не своей незаурядной красотой, а тем, что она представляет собой символ перемены наших представлений о типах мужской и женской красоты".

Хотя французский журнал впервые размещает фото трансгендера на обложке, это далеко не первый случай такого рода.

В октябре прошлого года Валентина Сампайо предстала на обложке бразильского издания журнала Elle, а на обложке британского издания того же журнала появилась трансгендерная модель Хари Неф.

По словам Эммануэль Альт, ее журнал может теперь гордиться тем, что трансгендеры стали частью его имиджа

"Трансгендеры, этот наивысший символ отказа от конформизма, - это сегодня культовые фигуры, иконы стиля, и журнал Vogue всемерно поддерживает их и торжествует вместе с ними", - пишет она.

"Но только тогда, когда фото трансгендера появится на обложке журнала без необходимости сопровождать его редакционным комментарием, мы будем знать, что наконец победили", - заключает она.