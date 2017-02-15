На трассе Душанбе-Худжанд спасатели извлекли живым из-под лавины водителя

- О том, что 47-летний водитель попал под лавину, спасатели узнали от самого мужчины, который смог позвонить в службу спасения. Инцидент произошел на 71 км автотрассы Душанбе-Худжанд.

В Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ поступил звонок от мужчины, который просил о помощи. С его слов стало известно, что его машина попала под лавину на трассе Худжанд-Душанбе, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсупова.

В ходе проведения экстренной поисково-спасательной операции, спасатели КЧС, которые базируются на 72 км автотрассы Душанбе-Худжанд, из-под снежного завала из автомашины марки «Ниссан» вытащили водителя - 47-летнего Бахтиёра Шафиева.

«Инцидент произошел на 71 км участка автодороги Душанбе-Худжанд. Спасатели незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь, обогрели и дали горячее питание. На данный момент пострадавший находится в безопасности», - сообщила Юсупова.

По ее словам, высота лавины составила 5 метров, а длина - 12 метров.