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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Франция выделит 61,5 млн. евро на развитие энергетики и сельского хозяйства Афганистана
CA-NEWS (CA) - провинции афганистана   Правительство Франции приняло решение выделить 61,5 млн. евро на развитие сельскохозяйственного и энергетического секторов афганской экономики.

Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Эклилем Хакими и послом Франции в Кабуле Франсуа Рише. Афганский министр поблагодарил Францию за поддержку приоритетных направлений развития, намеченных правительством. По его словам, 20,7 млн. евро будет потрачено на электрификацию уездов Ниджраб и Тагаб провинции Каписа (на северо-востоке страны), 25,4 млн. — на закупку высококачественного посевного материала и племенного скота, схемы водоснабжения и строительства складов с холодильными установками для сельхозпродукции, а ещё 9,7 млн. — на строительство трёх поликлиник и одной больницы в провинции Каписа. Кроме того, 4 млн. евро будут выделены на развитие здравоохранения, а 3 млн. поступят в бюджет, передает информационное агентство «Пажвок» со ссылкой на афганского министра.

Посол Франции отметил, что его страна планирует увеличить помощь Афганистану, поскольку правительство следует намеченной программе прогрессивных реформ.

Многие уезды Афганистана, действительно, испытывают сложности с электроснабжением, что существенно осложняет их развитие и борьбу с безработицей.

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