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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гюлен не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, - премьер-министр Турции
CA-NEWS (CA) - премьер турции Бинали ЙылдырымАнкара продолжает предпринимать все необходимые шаги, чтобы добиться экстрадиции в Турцию главы течения FETÖ Фетхуллаха Гюлена, и надеется, что Вашингтон предпримет в этой связи конкретные действия, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

По его словам, главный виновник кровавых событий в Турции (попытка военного переворота 15 июля - прим.ред.) не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, передает "Анадолу".

«Это является неприемлемым для Анкары, которая и ранее сообщала властям США, что попытку переворота в Турции спланировал и предпринял главарь FETÖ», - отметил Йылдырым.

По его словам, с наступлением весны Турция преодолеет все препятствия на пути развития демократии и экономики.

Группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.

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