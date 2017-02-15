Гюлен не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, - премьер-министр Турции
- Азия и мир, политика
- 11:33, 15 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Анкара продолжает предпринимать все необходимые шаги, чтобы добиться экстрадиции в Турцию главы течения FETÖ Фетхуллаха Гюлена, и надеется, что Вашингтон предпримет в этой связи конкретные действия, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.
По его словам, главный виновник кровавых событий в Турции (попытка военного переворота 15 июля - прим.ред.) не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, передает "Анадолу".
«Это является неприемлемым для Анкары, которая и ранее сообщала властям США, что попытку переворота в Турции спланировал и предпринял главарь FETÖ», - отметил Йылдырым.
По его словам, с наступлением весны Турция преодолеет все препятствия на пути развития демократии и экономики.
Группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.
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