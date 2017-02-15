Гюлен не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, - премьер-министр Турции

Анкара продолжает предпринимать все необходимые шаги, чтобы добиться экстрадиции в Турцию главы течения FETÖ Фетхуллаха Гюлена, и надеется, что Вашингтон предпримет в этой связи конкретные действия, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

По его словам, главный виновник кровавых событий в Турции (попытка военного переворота 15 июля - прим.ред.) не может спокойно находиться на одном из ранчо в Пенсильвании, передает "Анадолу".

«Это является неприемлемым для Анкары, которая и ранее сообщала властям США, что попытку переворота в Турции спланировал и предпринял главарь FETÖ», - отметил Йылдырым.

По его словам, с наступлением весны Турция преодолеет все препятствия на пути развития демократии и экономики.

Группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.