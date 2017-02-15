В Ташкенте на рынке Чорсу сносят магазины

CA-NEWS (UZ) - На старейшем рынке Ташкента Чорсу, расположенном в так называемом "Эски шахар" (Старом городе) начался снос магазинов. Городские власти обнесли их забором, а в узбекском сегменте Facebook пользователи бурно обсуждают целесообразность решения властей столицы.

Пользователи выложили в соцсетях фото сносимых магазинов. Это ряд торговых точек, которые вели к крытому базару Чорсу или так называемому "куполу". Снос ларьков вызвал резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи отмечают пользу от сноса магазинов, объясняя, что это было очень шумное место с большим скоплением людей. Но другая часть пользователей выражает недовольство, так как многие торговцы потеряют работу из-за сноса магазинов, а следовательно дохода.

Они также отмечают, что сносимые магазины имели свой колорит, присущий восточному базару, чего нет в новых торговых центрах, а туристы посещали в Ташкенте именно эти торговые точки, а не современные торговые комплексы. Тут также располагались ремесленные ряды, где мастера декоративного искусства продавали сувениры ручной работы.

Некоторые пользователи сокрушаются тому, что столичные власти не спросили мнения народа перед началом сноса.

Напомним, что возраст базара Чорсу насчитывает не одну сотню лет и он всегда располагался на главной площади города Эски-Жува. Немало восточных правителей верхом или пешком прошли по утоптанной веками земле базара. Старые базарные постройки рушились и приходили в упадок, но традиционная архитектура его оставалась прежней – крытые куполами большие помещения.

В нашем веке базар унаследовал землю и постройки прошлых веков. Современный торговый комплекс выстроен с учетом архитектурных особенностей и традиций градостроительства прошлых эпох.

В центральной части базара возвышается главное, покрытое орнаментом, монументальное купольное сооружение диаметром около 300-350 метров.