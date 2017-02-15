Cегодня в Москве пройдут переговоры по Афганистану

CA-NEWS (CA) - Cегодня, среду, в Москве пройдет второй раунд международных переговоров по Афганистану. В переговорах помимо России также примут участие Китай, Пакистан, Иран и Индия. Впервые в этих переговорах примут участие афганские власти.

Соединенные Штаты приглашения не получили.

Андрей Казанцев, директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО, говорит, что не следует переоценивать реальную способность афганского правительства контролировать свою территорию. И это, по мнению аналитика, вероятно, одна из причин, почему российское правительство иногда сотрудничало с другими игроками, а не с афганским правительством.

Россия хочет, чтобы сотрудничество в области безопасности для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» набирало обороты в Центральной Азии, - отмечает эксперт.

По мнению Андрея Казанцева, Афганистан является местом, где действует различные группы международных террористов. Многие из боевиков, отмечает эксперт, имеют российские паспорта, или же являются выходцами из Центральной Азии, в том числе – русскоязычными, и могут представлять террористическую угрозу для самой России.

Как считает Дмитрий Верхотуров, эксперт центра изучения современного Афганистана, есть ожидания, что талибы могут принять активное участие в борьбе против «Исламского государства» и способствовать тому, чтобы Афганистан не стал убежищем для лидеров и боевиков ИГ, которые побегут в эту страну, в случае своего поражения в Сирии и Ираке.

В Вашингтоне же считают, что контакты России с талибами нацелены на легитимизацию «Талибана» и подрывают законную деятельность афганского правительства и усилия НАТО в регионе.

Дмитрий Верхотуров, в свою очередь, считает, что с одной стороны нелепо говорить о том, что Россия не стремится к стабилизации ситуации в Афганистане, а с другой – руководство России очень обеспокоено тем, что США имеют в Афганистане несколько крупных военно-воздушных баз, которые могут быть использованы для развертывания ядерных бомбардировщиков.

В свою очередь командующий силами США в Афганистане заявляет о необходимости увеличения американского военного контингента в этой стране с целью обучения афганских силовиков, которые продолжают вести борьбу с боевиками.