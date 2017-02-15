В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотник

- В Дубае с июня будет запущен беспилотный летательный аппарат для перевозки пассажиров, заявил глава городского Агентства по дорогам и транспорту Матт аль-Тайер.

Для перевозки пассажиров выбрали модель беспилотника eHang 185, сделанную в Китае. Как заявил аль-Тайер, модель уже прошла часть полетных испытаний.

Дрон, как сообщается, может развивать скорость до 160 км/ч, передает Би-би-си.

Беспилотник - одноместный и способен перевозить груз до ста килограммов, а оставаться в небе он может в течение получаса; на более дальние полеты пока не хватает заряда аккумулятора.

Из органов управления у квадрокоптера только планшет: пассажир, по замыслу, будет выбирать на нем место назначения, а затем беспилотник по командам из диспетчерского центра движется по направлению к нему.

Других способов управления транспортным средством у пассажира нет.

"Это не просто модель, - рассказывает Аль-Тайер. - Мы уже экспериментировали с полетами в небе города".

В июне 2016 года аппарат начнут испытывать и в одном из городов Невады.

По словам доктора Стива Райта, лектора по авионике из Университета Западной Англии, самое важное в проекте - отточить безопасное приземление дрона.

В целом Райт настроен скептически.

"Прежде чем посадить в этот беспилотник человека, он должен налетать по меньшей мере тысячу часов, - говорит физик. - Если бы меня пытались заставить в него сесть - я бы орал и отбивался", - говорит Райт.