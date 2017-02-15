Что объединяет президентские монархии Центральной Азии? - политолог

CA-NEWS (TM) - На прошедших в Туркменистане 12 февраля президентских выборах предсказуемую победу одержал действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. По официальным данным, за него проголосовало 97,69% избирателей. Хотя это не рекорд по выражению «электоральной любви со стороны подданных», поставленный в Центральной Азии, говорится в статье казахстанского политолога Досыма Сатпаева на сайте Ratel.kz.

Предшественник Гурбангулы Бердымухамедова, первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов (пока не стал пожизненным президентом) на безальтернативных выборах в октябре 1990 года получил 98,3 % голосов, а на выборах 1992 года вообще взял планку в 99,5 %.

Так что у Бердымухамедова всё еще впереди. В глаза бросается то, что с каждыми новыми выборами увеличивается процент голосов в его поддержку. На первых своих выборах в 2007 году он получил лишь 89,23 %, в 2012 году было уже 97,14 %, а сейчас 97,69%. В этом плане президент Туркменистана не сильно отличается от глав государств других стран Центральной Азии, которые также постоянно гонятся за искусственно завышенными цифрами своей общественной поддержки.

Бердымухамедов, как и остальные «демократически избранные президенты» соседних государств, постоянно нуждается в официально высоких цифрах электоральной поддержки для трех целей.

Во-первых, убедить международную общественность в своей политической безальтернативности, делая ставку не на качественную, а на количественную легитимность. В том числе через формальное расширение состава игроков, которых допускают к выборам в роли массовки.

Ведь и нынешние выборы в Туркменистане прошли в условиях мнимой многопартийности, так как в них участвовало 9 кандидатов: три от пропрезидентских политических партий («Демократическая партия Туркменистана», «Партия промышленников и предпринимателей» и «Аграрная партия») и еще шесть от шести инициативных групп граждан. Для сравнения: в выборах 2012 года на пост президента Туркменистана претендовали восемь кандидатов. Естественно, все они, кроме действующего главы государства, демонстративно показали себя «политическими карликами», набрав мизерное число голосов поддержки.

Во-вторых, выборы – это способ проверить лояльность местной политической элиты, которая во время президентской кампании устраивает гонку за самые лучшие электоральные результаты в пользу действующего президента. И по итогам этой гонки «стахановцы» по сбору голосов награждаются, а отстающие наказываются.

В-третьих, это метод убедить собственное население в том, что, как говаривал Иосиф Сталин, «жить стало лучше, жить стало веселей», даже если всё наоборот. Но самообман - это одна из болезней сверхцентрализованных систем. Хотя в случае с Туркменистаном причин для веселья гораздо меньше даже по сравнению с другими странами Центральной Азии. Ведь экономическая ситуация в стране ухудшается во всех сферах из-за падения цен на сырье, в первую очередь на газ. Это спровоцировало падение доходов в бюджет, дефицит валюты в экономике, привело к новым ограничениям в доступе населения к банковским услугам, сильно ударило по импорту товаров и продуктов питания в страну, что привело к росту дефицита и скачку цен на потребительском рынке.

На фоне роста безработицы и невыплаты заработной платы многим госслужащим и работникам государственных предприятий в других странах такая аховая ситуация привела бы к отставке действующей власти, а не к ее переизбранию.

Как растянуть удовольствие

За последние четыре года практически все страны Центральной Азии вошли в период президентских избирательных кампаний. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был в четвертый раз переизбран в 2013 году на семь лет, набрав 84 процентов.

В Узбекистане в конце прошлого года прошли президентские выборы, на которых победу одержал бывший премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев. Они были объявлены после того, как в начале сентября 2016 года скончался первый президент этой страны Ислам Каримов. Мирзиёев получил 88,61 процента голосов избирателей. То есть больше, чем президент Таджикистана, и меньше чем, глава Туркменистана. Хотя еще не вечер. Ведь для Мирзиёева это лишь первые президентские выборы в качестве победителя.

Что касается Кыргызстана, то следующие президентские выборы здесь должны состояться осенью 2017 года, хотя действующий президент Алмазбек Атамбаев уже не сможет в них участвовать. Но после референдума по внесению новых поправок в Конституцию страны должность президента уравновесилась с позицией премьер-министра из-за сокращения части президентских полномочий.

Кто основал этот мир

В Таджикистане в прошлом году нижняя палата парламента Таджикистана приняла новый закон «Об основателе мира и национального единства – лидере нации». Согласно ему президент Эмомали Рахмон признается основателем независимого Таджикистана. Новый закон дополняет предыдущий закон «О лидере нации», который принят в декабре 2015 года.

Теперь Рахмон после ухода с поста президента сохраняет за собой право обратиться к народу республики и принимать участие в важных государственных мероприятиях. За все действия, совершенные за время правления страной, лидеру нации гарантируется неприкосновенность. Также его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенности подлежат имущество и недвижимость, принадлежащие не только лидеру нации, но и членам его семьи.

Кстати, перед проведением президентских выборов в сентябре 2016 года в Туркменистане также приняли новую конституцию страны, по которой сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет. Теперь, согласно новым конституционным поправкам, следующие президентские выборы могут состояться только в 2024 году.

Более того, согласно внесенным изменениям в конституцию страны, теперь снято возрастное ограничение в 70 лет, установленное для кандидата в президенты, что, по сути, может превратить Бердымухамедова в пожизненного главу государства. А в случае его недееспособности, согласно Конституции, вся власть, до избрания нового президента, переходит к председателю парламента.

Интересно, что после смерти Сапармурата Ниязова спикера туркменского парламента Овезгельды Атаева, который по конституции должен был выполнять роль временно исполняющего обязанности президента, тут же арестовали и посадили на пять лет в тюрьму за якобы коррупционные нарушения. То есть в Туркменистане уже были прецеденты, когда положения конституции игнорировались представителями элиты, в том числе и самим Гурбангулы Бердымухамедовым.

Политические наследники

События в Узбекистане, связанные со смертью первого президента Ислама Каримова, также показали важность подготовки преемника и для Гурбангулы Бердымухамедова. Именно поэтому для него важно как можно дольше находиться у власти, чтобы подготовить политическую элиту и страну к преемственности власти.

То есть, внеся изменения в конституцию, президент Туркменистана пытался создать основу для формирования правящей династии на долгое время. Кстати, в прошлом году его сын Сердар Бердымухамедов получил новую должность. Он был избран депутатом меджлиса (парламента) страны. До этого Сердар поработал немного в министерстве иностранных дел Туркменистана, а также в Государственном агентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана.

Попытку создать свою политическую династию предпринимает и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Очередной референдум по изменению Конституции, который прошел в мае 2016 года, закрепил за действующим президентом не только право переизбираться неограниченное число раз, но и дал его сыну Рустами ЭМОМАЛИ гипотетическую возможность баллотироваться в президенты в 2020 году, поскольку возрастной ценз для кандидатов в президенты был снижен с 35 до 30 лет. Что, конечно, не исключает, и участие самого Рахмона в 2020 году в электоральной кампании в качестве кандидата. Хотя в последние годы президент назначает своего сына на различные государственные должности для повышения административного опыта.

Весной 2015 года сын президента стал главой Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Данное агентство было создано указом президента Эмомали Рахмона 10 января 2007 года. Этот пост не только дал серьезные рычаги давления в руки президентского сына на других представителей таджикской элиты, но и позволял ему получить доступ к коррупционным досье на многих из них.

В январе этого года президент назначил своего сына на должность мэра столицы Душанбе, убрав с этого поста влиятельного Махмадсаида Убайдуллоева, который занимал эту позицию почти 20 лет. Также президент проводит активную политику по расстановке других своих родственников на разных государственных постах. Например, 38-летняя Озоду Рахмон, одна из дочерей президента Таджикистана, избрана членом верхней палаты парламента страны (маджлиси милли). А в ноябре 2016 года, другая дочь президента Таджикистана Рухшона Рахмон назначена заместителем начальника управления по международным организациям Министерства иностранных дел РТ.