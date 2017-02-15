Внешнеторговый оборот Монголии в январе 2017 года увеличился на 33,6%

CA-NEWS (MNG) - Объем внешней торговли Монголии в январе текущего года составил $705.7 млн., увеличившись на 33.6% или $177.4 млн. по сравнению с тем же периодом прошлого года, об этом сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-служба МИД.

В сообщении говорится, что Министерство работает над вопросом заключения соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В связи с этим, в текущем месяце было организовано второе совещание рабочей группы по совместному исследованию. Кроме того, с нашей стороны в адрес России и Китая направлено предложение по созданию Совместного центра инвестиционного проектирования в Монголии в рамках реализации программы по созданию экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем, по которому на данном этапе ведутся соответствующие переговоры.

МИД отмечает о работах, провидимых в направлении организации трехсторонней встречи на уровне экспертов в марте в Улаанбаатаре.