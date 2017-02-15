Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию пройдёт в начале апреля
- Узбекистан, политика
- 12:18, 15 февраля 2017
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- Обновлено: 12:55, 15 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит поездку в Россию в первой декаде апреля, заявил источник в российской делегации межправкомиссии в Ташкенте, передает РИА «Новости».
«Визит президента Узбекистана планируется на первую декаду апреля. Предварительно, на 5-е число, официально еще не утверждено», — сказал он.
Он также рассказал, что в ходе заседания узбекско-российской межправкомиссии, которое планируется провести в Ташкенте 15 февраля, пройдет обсуждение будущего визита Мирзиёева.
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