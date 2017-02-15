Жительница Казахстана обвинила супруга в изнасиловании дочери
- Казахстан, происшествия
- 12:36, 15 февраля 2017
- Просмотров: 196
CA-NEWS (KZ) - В Акмолинской области родной отец подозревается в изнасиловании дочери, проводится расследование, сообщили Sputnik Казахстанисточники в правоохранительных органах.
Обращение местной жительницы недавно поступило в районный отдел внутренних дел Акмолинской области.
«Заявительница указала, что супруг, 1977 года рождения, вступил в половую связь с 12-летней дочерью. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК, назначена экспертиза», – сообщил источник. В областной прокуратуре факт поступления заявления в полицию об изнасиловании несовершеннолетней подтвердили, но от комментариев воздержались.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь