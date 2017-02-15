Жительница Казахстана обвинила супруга в изнасиловании дочери

- В Акмолинской области родной отец подозревается в изнасиловании дочери, проводится расследование, сообщили Sputnik Казахстан источники в правоохранительных органах.

Обращение местной жительницы недавно поступило в районный отдел внутренних дел Акмолинской области.

«Заявительница указала, что супруг, 1977 года рождения, вступил в половую связь с 12-летней дочерью. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК, назначена экспертиза», – сообщил источник. В областной прокуратуре факт поступления заявления в полицию об изнасиловании несовершеннолетней подтвердили, но от комментариев воздержались.