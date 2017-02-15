В Ташкенте прошло заседание узбекско-российской межправкомиссии

- В Ташкенте 15 февраля в рамках пребывания в Узбекистане делегации во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, передает Podrobno.uz

В ходе заседания стороны обменялись информацией и обсудили вопросы реализации протокольных решений предыдущего заседания МПК, которое состоялось 25 марта 2016 года в Москве. Рассмотрены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, дальнейшего расширения договорно-правовой базы, а также развитие отношений в сфере транспорта, научно-технической области, охраны окружающей среды.

Комиссия подчеркнула значение нынешнего заседания в контексте необходимости качественной и тщательной подготовки предстоящего государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию в апреле 2017 года.

По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил $4,2 млрд.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют 961 предприятий из них 810 СП и 151 предприятий со 100% российским капиталом. В республике аккредитованы представительства 64 фирм и компаний Российской Федерации. В свою очередь, на территории Российской Федерации созданы 569 предприятий с участием резидентов Республики Узбекистан.