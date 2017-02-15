10 правил, которые превратят рабов мобильных телефонов в их хозяев

CA-NEWS (CA) - С одной стороны, мобильные телефоны помогают в делах. Когда шаблонно мыслящий фотограф хочет показать бизнесмена, он просит модель поднести к уху мобильный телефон. Полагаю, у каждого есть знакомые «деловые люди», которые носят с собой по 2-3 мобильника и постоянно по ним разговаривают.

С другой стороны, мало что способно вызывать такие потери времени и такое раздражение у окружающих вас людей, как неправильное использование мобильных телефонов.

Сайт MSN подготовил 10 простых правил, которые превратят хотя бы нескольких рабов мобильников в их хозяев.

1) Убрать свой телефон подальше, когда вы за обеденным столом. Не случится ничего страшного, если вы пропустите звонок и перезвоните

2) Закончить телефонный разговоров во время оплаты покупок. Это чрезвычайная грубость, которая раздражает кассиров, которые помогают вам в это время.

3) Никогда не кричите при разговоре по телефону. Если вас не слышно, возможно, вы должны позвонить позже.

4) Никогда не пишите сообщение и не разговаривайте по телефону за рулем.

5) Старайтесь не писать текстовые сообщения во время рабочих встреч.

6) Выключайте телефоны в таких местах, как церковь, храм или театр. Никаких исключений из этого правила нет.

7) Избегайте разговоров по телефону в зале ожидания, но если это необходимо, то покиньте ее. Залы ожидания могут быть переполненными и шумными, что не поспособствует вашему телефонному разговору.

8) Избегайте использования телефонов в общественном транспорте. Все, что хотят люди в общественном транспорте это добраться до места, не слушая ваших разговоров.

9) Говорите тише при использовании телефона в общественных местах.

10) Во время разговора с собеседником не отвечайте на телефонный звонок. Мобильные телефоны могут уничтожить все ваши межличностные отношения. Вы не должны даже смотреть на экран в то время как вы разговариваете с кем-то.