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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 14-летний подросток обвиняется в педофилии
CA-NEWS (UZ) - Ученик 9 класса из кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана арестован по обвинению в изнасиловании семилетней девочки. Как сообщают местные СМИ, 14-летний Зухриддин Р. был взят под стражу 10 февраля. Сообщается также, что оба – и подозреваемый и жертва – учились в одной школе, № 11, передает centralasian.org.

Как сообщил старший инспектор по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Каттакурганского района капитан Абдухаким Саттаров, сексуальное насилие произошло 8 февраля.

По словам Саттарова, арестованный подросток завлек в укромное место пришедшую в школу девочку, совершив насилие, он запугал ребенка, запретив ей рассказывать кому-либо о произошедшем. «Сейчас дело всесторонне изучается. Как известно, Зухриддин из числа трудновоспитуемых, родители его находятся на заработках в России, а воспитывался он дедушкой. Девочка сейчас проходит лечение в Каттакурганской районной больнице», – рассказал Саттаров.

Для изучения социальной стороны дела, кроме медицинской комиссии, создана комиссия из представителей общественности, добавил он. Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области, в результате насилия девочка лишилась девственности и получила неопасные для жизни ранения.

Сейчас в отношении задержанного подростка Каттакурганским УВД возбуждено уголовное дело по статье 118, часть 2 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие. С момента огласки случившегося сотрудники Каттакурганского отдела народного образования начали брать с родителей малолетних детей расписки, что они не будут отпускать их в школу без сопровождения взрослого.

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