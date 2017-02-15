В Синьцзяне неизвестные с ножами убили 8 человек, 10 пострадало
- Азия и мир, происшествия
- 13:53, 15 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Восемь человек убито в результате ножевой атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, сообщает в среду, 15 февраля гонконгское издание South China Morning Post.
В результате нападения в округе Хотан пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь. Как сообщает издание, власти восстановили общественный порядок и инициировали расследование произошедшего. Личности преступников не раскрываются.
Как сообщает Би-би-си, трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна.
*красным отмечен округ Хотан
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