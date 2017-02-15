РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Синьцзяне неизвестные с ножами убили 8 человек, 10 пострадало

CA-NEWS (CA) - Восемь человек убито в результате ножевой атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, сообщает в среду, 15 февраля гонконгское издание South China Morning Post.

В результате нападения в округе Хотан пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь. Как сообщает издание, власти восстановили общественный порядок и инициировали расследование произошедшего. Личности преступников не раскрываются.

Как сообщает Би-би-си, трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна.

*красным отмечен округ Хотан

синцзянь

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Туменбаев Жолдошбай Шарапович
руководитель проекта "Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на юге КР", заместитель председателя ОС при МОиН КР
Ибраев Алмаз Орозакунович
ректор Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани
Султанов Токтосун Султанович
первый заместитель главы муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×