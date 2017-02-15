В Синьцзяне неизвестные с ножами убили 8 человек, 10 пострадало

CA-NEWS (CA) - Восемь человек убито в результате ножевой атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, сообщает в среду, 15 февраля гонконгское издание South China Morning Post.

В результате нападения в округе Хотан пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь. Как сообщает издание, власти восстановили общественный порядок и инициировали расследование произошедшего. Личности преступников не раскрываются.

Как сообщает Би-би-си, трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна.

*красным отмечен округ Хотан