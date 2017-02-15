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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили падение
CA-NEWS (CA) - рубльКурсы доллара и евро на Московской бирже утром 15 февраля вновь пошли вниз. На минимуме стоимость доллара опустилась до 56,595 руб., что на 51,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже отметки 57 руб. курс доллара упал впервые с 22 июля 2015 года.

Одновременно с этим курс евро снизился до 59,8475 руб., что на 55,25 коп. ниже уровня закрытия торгов 14 февраля. Ниже 60 руб. курс евро опустился впервые с 3 июня 2015 года.

Эксперты Росбанка отмечают, что с начала 2017 года рубль укрепился к доллару уже почти на 7%, что сделало его самой быстро растущей в цене валютой развивающихся стран.

Укрепление рубля продолжается, несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $55,59 за баррель, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В отчете Росбанка отмечается, что в отсутствие сильных поводов для коррекции курс рубля может продолжить укрепляться, передает РБК.

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