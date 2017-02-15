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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Toyota представила Camry нового поколения
CA-NEWS (CA) -
Компания Toyota представила Camry нового поколения для американского рынка. Официальная премьера седана состоялась на автосалоне в Детройте. В США продажи седана начнутся в конце лета 2017 года.

Восьмое поколение автомобиля построено на глобальной архитектуре TNGA. Согласно сообщению компании, машина стала самой «спортивной» в истории Camry. Длина автомобиля составляет 4859 мм, а размер колесной базы равен 2820 миллиметрам.

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5874a2d09a79474c9417ac9e

Компания Toyota представила Camry нового поколения. Официальная премьера седана состоялась на автосалоне в Детройте. В США продажи седана начнутся в конце лета 2017 года. Об этом пишет autonews.ru.

Восьмое поколение автомобиля построено на глобальной архитектуре TNGA. Согласно сообщению компании, машина стала самой «спортивной» в истории Camry. Длина автомобиля составляет 4859 мм, а размер колесной базы равен 2820 миллиметрам.

В моторную гамму Camry вошел 2,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами. Также клиентам предложат 3,5-литровый агрегат V6. Оба мотора могут работать с восьмиступенчатой коробкой передач. Динамические характеристики машины пока не называются.

Кроме этого приобрести новинку можно будет с гибридной силовой установкой. В ее состав войдет бензиновый агрегат и электродвигатель. Все остальные технические характеристики держатся в секрете. В Toyota лишь ограничились заявлением, что гибридная версия будет превосходить в своем классе все остальные автомобили по топливной экономичности.

Водителю будет доступны система предупреждения аварии, функция экстренного торможения, система обнаружения пешехода, система удержания автомобиля в полосе движения и адаптивный круиз-контроль. Приобрести новую Camry можно будет в четырех версиях: LE, XLE, SE, и SXE. Также же клиентам предложат дополнительный пакет Sport. Набор включает в себя 19-дюймовые черные легкосплавные колесные диски, задний спойлер, агрессивные бамперы и диффузор.

В России на данный момент продается европейская версия Toyota Camry седьмого поколения. Седан является одним из самых популярных японских автомобилей на российском рынке. Модель предлагают в 10 комплектациях по цене от 1 407 000 рублей (около $24 тыс.). Желающим приобрести топовую версию придется заплатить 2 009 000 рублей (около $35 тыс.).


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