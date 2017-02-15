В Китае проходит «туалетная революция» для привлечения туристов

CA-NEWS (CA) - За последние два года в Китае было построено и реконструировано более 50,9 тыс. общественных туалетов, что составляет 89,33% от поставленной в трехлетней программе «Туалетная революция» задачи — 57 тыс. туалетов. Об этом сообщил в начале февраля глава Государственного управления по делам туризма Китая Ли Цзиньцзао на прошедшем в Гуанчжоу Всекитайском выездном совещании по реализации этой программы, передает Синьхуанет.

По данным издания, китайская «туалетная революция» ставит целью в первую очередь обеспечить туристические зоны, районы вдоль туристических маршрутов, транспортные узлы, рестораны, туристические развлекательные комплексы и пешеходные зоны для досуга и отдыха достаточным количеством чистых, отвечающих стандартам качества и бесплатных туалетов.

Как отметил Ли Цзиньцзао, ситуация с туалетами в Китае улучшается не только в количественном, но и в качественном выражении. Работа по строительству и реконструкции туалетов проводится в строгом соответствии с национальным стандартами, согласно которым общественные туалеты должны иметься в достаточном количестве, поддерживаться в чистом состоянии и без неприятного запаха, эффективно управляться и быть бесплатными.

Чтобы сделать туалеты еще более экономичными, экологически чистыми, удобными и надежными, в ходе их строительства в Китае активно применяются последние научно-технические достижения.

В этом году «туалетная революция» доберется и до Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). В строительство общественных уборных в ТАР планируется вложить крупные инвестиции, что позволит улучшить санитарные условия и сделать регион еще более привлекательным для туристов.

В 2017 году ТАР выделит 1,2 млрд юаней ($173 млн.) на строительство и реконструкцию двух тысяч туалетов, сказал Лосанг Ямкан, председатель регионального правительства. Работа будет вестись в основном в туристических зонах, вдоль главных дорог и в многолюдных местах.

«По мере быстрого развития китайской экономики, все больше людей стали стремиться к повышению уровня санитарно-гигиенических норм», - сказал основатель Всемирной туалетной организации Шэнь Жуйхуа на 8-й Китайской международной ярмарке туристических товаров в городе Иу провинции Чжэцзян (Восточный Китай) в прошлом году, заверив, что чистые и комфортные туалеты и надлежащий уход за ними привлекут в туристические районы еще большее количество гостей.