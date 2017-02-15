МИД Монголии направило в США просьбу о предоставлении гражданам разрешения на кратковременное трудоустройство
CA-NEWS (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии официально направило американской стороне просьбу о привлечении Монголии к программе по предоставлению визы класса Н2 США, сообщает Монцамэ.
Настоящая программа предоставляет возможность отправления рабочей силы в США на кратковременное трудоустройство.
В настоящее время граждане Монголии с обычными заграничными паспортами осуществляют безвизовую поездку в 19 стран мира, а граждане со служебными и дипломатическими паспортами – в 46 стран. По просьбе МИД посольство Чехии в Улаанбаатаре назначало дополнительного работника для облегчения процедуры выдачи виз гражданам.
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