Американский медиаконгломерат NBC купил долю в Euronews

CA-NEWS (CA) - NBCUniversal, американский медиаконгломерат, которым владеет Comcast Corp, купил долю в европейском вещателе Euronews, свидетельствует служебная записка, оказавшаяся в распоряжении Reuters во вторник.

Записка не содержит подробностей о размере инвестиции, однако в ноябре Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что NBC может приобрести долю в Euronews размером 15-30%.

Инвестиция позволит NBC расширить свою аудиторию на 277 миллионов домохозяйств, говорящих на 13 языках, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Телеканал Euronews был создан после войны в Персидском заливе как "европейский CNN". Им владел консорциум европейских госканалов, а затем 53% долю вещателя приобрел египетский миллиардер Нагиб Савирис.

В записке также говорится, что первым президентом нового международного подразделения NBC News International станет Дебора Тернесс, которая была президентом NBC с 2013 года. Должность президента NBC займет Ноа Оппенхайм, который до этого отвечал за выпуск утреннего шоу "Today".