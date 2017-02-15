А жить за счет России вы готовы? - российский политолог о невыгодном для Москвы ЕАЭС

- В рамках ЕАЭС мы помогаем (партнерам) очень много и благодарности не получаем... Есть вопрос о цене интеграции — она для России высокая. В конце концов, проект надо довести до ума. Но нам партнеры отвечают: «мы пока не готовы». Вопрос: а жить за счет России вы готовы? О невыгодном для Москвы ЕАЭС рассуждает Андрей Суздальцев, российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в интервью «Ленте.ру».

- Как Вы считаете, ЕАЭС — это экономический или политический проект?

- Экономики стран — партнеров по ЕАЭС различаются не только по объему ВВП, но и структуре. К примеру, в России действительно очень недовольны ситуацией с экономикой Белоруссии. Ведь Москва вложила огромные деньги в близкую нам страну. На 1 января 2016 года общая сумма дотаций, преференций, различного рода поддержек по доступу к российскому рынку достигли с 1995 года более 100 миллиардов долларов. В среднем мы финансировали республику от 7 до 9 миллиардов долларов в год. При этом экономика там разваливается, идет деиндустриализация. Почему многолетняя российская поддержка так бессмысленно потрачена? Это вопрос уже к белорусскому руководству, но объем наших субсидий и дотаций нашим соседям поражает. Если опять-таки обратиться к белорусскому примеру, то наша помощь соразмерна, если бы кто-то ежегодно вливал в Россию 200-250 миллиардов долларов просто так и не требовал бы отдачи. Но Белоруссия при сопоставимой многолетней поддержке остается нищей страной.

- 88 процентов евразийского рынка — Россия. Мы и так являемся центром по факту. И главная преференция для наших партнеров — это доступ к российскому рынку, самому емкому, самому большому и самому финансово обеспеченному.

- Если говорить о партнерах по нашей евразийской интеграции, насколько они защищают границы нашего таможенного пространства от контрафакта?

- После передачи таможенных полномочий нашим партнерам (в рамках созданного Таможенного союза) на территории Казахстана сразу образовалась целая индустрия, которая занимается контрабандой, а белорусы поставили это на государственную основу. Когда Россия ввела антисанкции, на территории Белоруссии возник, пожалуй, самый крупный на планете контрабандный терминал, включающий и логистические центры, куда поступает продукция с Запада, переупаковывается, снабжается государственными санитарными документами, и уже оттуда на российский рынок приходят белорусские киви и апельсины. Это делается демонстративно, и объемы такой контрабанды колоссальные.

Фактически благодаря Казахстану российский рынок превратился в отделение китайского рынка, а Лукашенко обнулил наши антисанкции в отношении Евросоюза, за что получил благодарность на Западе. С Минска год назад Запад снял санкции. Как говорится, «отработал» за счет России.

- Пока Россия будет терпеть. Есть головной евразийский проект, он нам нужен, однако не в таком формате, конечно. Если вокруг нас не будет архипелага союзников, то мы не будем мировой державой. Естественно, Россия работает с партнерами, доказывает, что нельзя работать в таком иждивенческом формате. У наших партнеров сейчас переходный этап.

- В 2017 году планируется принятие Таможенного кодекса ЕАЭС. Произойдут ли после этого какие-то изменения?

- Формально произойдут. На самом деле, никого казахстанский и тем более белорусский рынок не интересует — интересует российский рынок, у которого защиты стало меньше: наши партнеры ведут себя не согласованно с нами. Но будет ли использоваться новый ТК — большой вопрос. С запада и востока к нам идет вал контрабанды.

- Мы не можем быть вне мировой тенденции глобализации. В Китае крупнейшая экономика, мы говорим о «сопряжении» нашей интеграции с китайскими проектами, включая «Экономический пояс Нового Шелкового пути». Но на самом деле политика проводится очень осторожная, что нервирует, к примеру, Астану. Россия находится в стадии определения своей роли в данном глобальном проекте. «Новый Шелковый путь», его экономическая составляющая — это не какая-то интеграционная структура, это выброс из Китая ресурсов, капитала, рабочей силы, то есть спасение от перегрева китайской экономики. Фактически перед нами маячит экономическая экспансия, хотя, возможно, мы преувеличиваем.

- Очень хорошо, что Вьетнам присоединяется к нашей интеграции, мы фактически формируем торговый блок. Это очень важный политический и торгово-экономический процесс. Но, с другой стороны, надо понимать, что без Украины ЕАЭС остается в большей степени политическим проектом, в котором границы России отданы людям, использующим географическое положение своих стран «себе в карман».

Было бы очень полезно, если бы в зону евроазиатской интеграции вошла бы Турция, это было бы и политически очень важно — Турция находится в ассоциации с Европой, а наше «расползание» тоже не безгранично. Но это сомнительно. Все-таки связи Турции с ЕС огромны, она является членом НАТО. Нам нужен Китай, но не в том плане, что нас должны забрасывать его товарами — это минусы, а надо думать, как из этого сотрудничества извлечь плюсы. Но это уже вопрос политики.

- Как вы оцениваете перспективы ЕАЭС?

- Мы рассчитываем, что проект будет продолжаться. Существующая версия нашей интеграции, которая сложилась под воздействием массы внутренних и внешних факторов (которые не всегда можно перевести из негативных в позитивные) привела к пока невнятному результату. Но бросать нельзя. Надо, работая с партнерами, ЕАЭС переделывать, переформатировать. Иначе он просто развалится. Не спасет и то, что почти все страны — партнеры по ЕАЭС «висят» в нашем бюджете.

В ином формате нам придется фактически работать на казахов, белорусов и киргизов, а наши граждане пусть влачат нищенское существование, главное, чтобы «партнерам» было хорошо. И, поверьте, наши партнеры постараются нам доказать, что они имеют полное право жить за счет России. Но мы ведь так не говорим и, к счастью, не делаем, хотя помогаем очень много и благодарности не получаем... Однако надо помнить, что есть вопрос о цене интеграции — она для России высокая. В конце концов, проект надо довести до ума. Нам партнеры отвечают: «мы пока не готовы». Вопрос: а жить за счет России вы готовы?