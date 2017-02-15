Таджикистан и ЕАБР обсудили перспективы сотрудничества
- Таджикистан, экономика
- 14:51, 15 февраля 2017
- Просмотров: 182
CA-NEWS (TJ) - Перспективы развития сотрудничества обсуждены накануне, 14 февраля, на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистан Негматулло Хикматуллозода с делегацией Евразийского банка развития.
Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития страны, в состав делегации ЕАБР входили заместители председателя Правления Банка М.Коржов, К.Лимитовский и директор представительства ЕАБР в Таджикистане Рашид Кадыров.
По данным источника, в ходе встречи стороны обсудили реализацию новых проектов, поддержку частного сектора, оздоровление состояния банковского сектора.
Также обсуждены вопросы сотрудничества в развитии добывающей и перерабатывающей промышленности, а также вопросы, касающиеся определения новых направлений инвестиций.
Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Евразийским банком развития и министерством экономического развития и торговли РТ в дальнейшем будет плодотворно развиваться.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь