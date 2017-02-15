Таджикистан и ЕАБР обсудили перспективы сотрудничества

- Перспективы развития сотрудничества обсуждены накануне, 14 февраля, на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистан Негматулло Хикматуллозода с делегацией Евразийского банка развития.

Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития страны, в состав делегации ЕАБР входили заместители председателя Правления Банка М.Коржов, К.Лимитовский и директор представительства ЕАБР в Таджикистане Рашид Кадыров.

По данным источника, в ходе встречи стороны обсудили реализацию новых проектов, поддержку частного сектора, оздоровление состояния банковского сектора.

Также обсуждены вопросы сотрудничества в развитии добывающей и перерабатывающей промышленности, а также вопросы, касающиеся определения новых направлений инвестиций.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Евразийским банком развития и министерством экономического развития и торговли РТ в дальнейшем будет плодотворно развиваться.