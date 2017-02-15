Ташкентский зоопарк пополнился животными из Новосибирского зоопарка (фото)

- На днях, 12 февраля, в Ташкентский зоопарк поступили новые животные. Самец мандрила, самки кенгуру Беннета, винторогого козла, ошейникового пекари приехали к нам для формирования племенных групп этих животных, а мангусты и сибирские рыси пополнили коллекцию зоопарка новыми видами, сообщила пресс-служба зоопарка.

Все животные очень молодые, а некоторые совсем малыши и требуют особого внимания и заботы. Двухлетний мандрил Элвис, брошенный мамкой и выкормленный сотрудниками Новосибирского зоопарка, доверчиво тянется к новым для него людям и с аппетитом поедает предложенную ими еду. Полугодовая вирторожка Гузаль (так ее назвали ребята, которые будут за ней ухаживать) еще очень пуглива. Пройдет несколько месяцев и ее переведут в просторный вольер к красавцу самцу.

Мангусты быстро освоились на новом месте, ловко демонстрируют свои навыки хищника и добытчика. Сибирские рыси также легко переносят адаптацию и смену обстановки, отмечается в сообщении.

Самочки пекари и кенгуру временно размещены в отдельных зимних помещениях на время карантина.