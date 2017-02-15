Президента Таджикистана поставил новые задачи по развитию Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поставил новые задачи для развития города Душанбе и поручил устранить недостатки в столице, сообщает пресс-служба глвы государтсва.

Эмомали Рахмон сегодня, 15 февраля, в столичном дворце «Кохи Борбад» провел встречу с активом города Душанбе, где затронул актуальные вопросы, связанные с развитием города и решением проблем в столице республики.

Глава государства коснулся вопросов, связанных с состоянием автомобильных дорог, промышленных предприятий столицы, сферы образования и здравоохранения, градостроительства, привлечения инвестиций, а также безопасности.

В частности, отмечено, что порядка 550 км улиц и дорог, а также 230 км пешеходных дорожек в городе Душанбе нуждаются в реконструкции. Ответственным лицам поручено улучшить автомобильные и пешеходные дороги, построить новые терминалы на границах города, решить вопросы пассажирского транспорта и автомобильных пробок.

Говоря о промышленном секторе, глава государства отметил, что в годы независимости проделана огромная работа для процветания Душанбе. В настоящее время, в городе функционируют 468 промышленных предприятий, что на 273 предприятия больше по сравнению с 1991 годом.

В тоже время, в прошлом году из-за изношенности оборудования и финансовых проблем в Душанбе приостановили свою работу 57 промышленных предприятий. В 2016 году 160 столичных промпредприятий снизили производственные мощности.

С момента обретения независимости Таджикистана в экономику города было привлечено иностранных инвестиций в объеме 43 млрд. ($5,4 млрд. по нынешнему курсу), что составляет 70% инвестиций, вложенных в экономику страны за все эти годы.

Напомним, Рустами Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 12 января заменил на посту мэра города Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева. Раньше он возглавлял Таможенный комитет и антикоррупционное ведомство Таджикистана.