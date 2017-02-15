Спецслужбы СНГ в 2017 году проведут учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы СНГ проведут в этом году масштабные учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях, а также эмиссаров международных террористических организаций. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков на 10-м совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ, передает ТАСС.

Совместные антитеррористические учения "Душанбе-Антитеррор" пройдут в конце мая и начале июня на территории шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана с привлечением спецслужб, военных и ряда других уполномоченных органов этих стран, заключительный этап учений пройдет в Таджикистане.

"Мы ставим перед собой цель отработать на практике алгоритмы согласованных действий по выявлению и пресечению информационно-пропагандистской работы экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций, осуществляемой с применением социальных сетей и через эмиссаров, направляемых в государства Центральной Азии", - отметил Новиков.

Он подчеркнул, что в ходе работы по противодействию вербовке боевиков в банке данных АТЦ накоплены данные о материалах и ресурсах в интернете, признанных террористическими и экстремистскими в государствах СНГ. "На текущий момент нами собраны сведения в отношении 1,618 тыс. информационных ресурсов, атакующих сознание и подсознание граждан наших стран", - подчеркнул глава АТЦ СНГ.

В совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ принимают участие представители спецслужб 10 государств СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди вопросов повестки - оценка террористических угроз в условиях обострения обстановки в сирийско-иракской зоне, прогноз развития ситуации и возможные формы террористических проявлений на внешних границах СНГ, противодействие вербовочной деятельности террористических организаций.

Новиков также заявил, что АТЦ СНГ предлагает спецслужбам стран Содружества консолидировать данные о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность.

По его словам, речь идет о возможности консолидировать имеющиеся в распоряжении спецслужб оперативно значимые сведения в отношении объектов взаимной заинтересованности - физических и юридических лиц, вовлеченных в террористическую деятельность на территории СНГ.

Новиков отметил, что повысить имеющийся потенциал в предупреждении террористических преступлений предлагается путем интенсификации обмена информацией в рамках специализированного банка данных АТЦ СНГ.