Задержанного в Грузии по обвинению в терроризме гражданина США, экстрадируют в Узбекистан

- Разыскиваемый узбекским бюро Интерпола гражданин США задержан в аэропорту города Батуми. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает ТАСС

По данным ведомства, "находящийся в международном розыске 39-летний гражданин США Л.К. разыскивается узбекской стороной за совершение преступлений по статьям "терроризм", "создание криминальной организации", "диверсионные нападения" и "незаконное хранение боеприпасов".

Как сообщается, "гражданин США был задержан в аэропорту Батуми в результате совместно проведенных мероприятий сотрудников тбилисского бюро Интерпола и МВД Грузии. В настоящее время ведутся все необходимые процедуры для экстрадиции гражданина США в Узбекистан".

Какие-либо другие детали пока не сообщаются.