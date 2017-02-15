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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Задержанного в Грузии по обвинению в терроризме гражданина США, экстрадируют в Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Разыскиваемый узбекским бюро Интерпола гражданин США задержан в аэропорту города Батуми. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает ТАСС.

По данным ведомства, "находящийся в международном розыске 39-летний гражданин США Л.К. разыскивается узбекской стороной за совершение преступлений по статьям "терроризм", "создание криминальной организации", "диверсионные нападения" и "незаконное хранение боеприпасов".

Как сообщается, "гражданин США был задержан в аэропорту Батуми в результате совместно проведенных мероприятий сотрудников тбилисского бюро Интерпола и МВД Грузии. В настоящее время ведутся все необходимые процедуры для экстрадиции гражданина США в Узбекистан".

Какие-либо другие детали пока не сообщаются.

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