Рычание снежного барса впервые попало на видео

- В зоопарках и вообще на людях барсы молчат, поэтому долгое время считалось, что они вообще не умеют громко рычать. Однако теперь секрет брачного рыка ирбисов раскрыт, сообщает портал «Популярная механика».

О нем узнали благодаря фотоловушкам, установленным в на хребте Тункинские Гольцы (Восточный Саян, Республика Бурятия) в марте 2014 года.

«На видео издающий громкий рев ирбис, крупный самец, был снят камерой (фотоловушкой) во время гона, - рассказывает президент иркутского фонда «Снежный барс» Дмитрий Медведев. - Тигры, львы и многие другие виды больших кошек славятся умением громко реветь, однако за барсами такого до сих пор никто пока не замечал».