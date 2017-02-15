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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, - пресс-секретарь президента РФ
CA-NEWS (CA) - песковРоссия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине.

"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - цитирует Пескова Интерфакс.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нет, не поднимал", - ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. "Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", - сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне об ожиданиях Трампа по поводу Крыма рассказал пресс-секретарь Белого дома.

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер, подчеркнув, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

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