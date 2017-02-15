В Таджикистане вблизи озера Сарез произошло землетрясение

CA-NEWS (TJ) - На востоке Таджикистана вблизи озера Сарез 15 февраля в 12:50 по душанбинскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщается на сайте Американской геофизической службы.

По сообщению, эпицентр подземных толчков находился в 99 километрах от центра Мургабского района, юго-восточнее Сарезского озера.

Как сообщает «ASIA-Plus» со ссылкой на данные Института геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии при Академии наук Республики Таджикистан, колебания подземной коры ощущались и в столице Таджикистана – в Душанбе зафиксированы толчки силой 2 балла.

В КЧС Таджикистана пока никак не комментируют данное происшествие.

Напомним, Сарезское озеро расположено на Памире в Таджикистане. Озеро образовалось в феврале 1911 года в результате разрушительного землетрясения, повлекшее обвал горный породы, перекрывший русло реки Мургаб.

Оно расположенное на высоте более 3 тысяч метров. Длина около 55,8 км, глубина около 500 м, урез воды - около 3263 м над уровнем моря, объём воды - более 16 км³.

Озеро образовалось 5 (18) февраля 1911 года после сильного землетрясения (9 баллов), когда река Мургаб была запружена в результате сильного оползня, похоронившего деревню Усой, образовав при этом естественную плотину высотой 567 м - Усойский завал. Вода, заполнившая котловину, в том же году затопила деревню Сарез, которая и дала название озеру. Озеро оставалось непроточным до 1914 года, когда в завале появились первые родники.

Озеро находится в высоко сейсмоактивной зоне Памира, повторяемость землетрясений силой в 8-9 баллов весьма высока - 1 раз в 250 лет, по другим данным - 1 раз в 2000 лет, а в 7 баллов - 1 раз в 100 лет.

В 1967 году на правом берегу озера обнаружен участок с опасностью оползня. Объём рыхлых отложений - 1,25 км³. По прогнозам некоторых учёных, при землетрясении возникнет огромный водяной вал, который перельётся через завал и, во-первых, создаст мощный селевой поток, а во-вторых, размоет тело завала. В случае прорыва естественной плотины последует слив озера, что вызовет селевые потоки огромной силы и длительности. В итоге затоплению подвергнутся территории вплоть до низовий Амударьи, что вызовет разрушение множества населённых пунктов и промышленных объектов на территории Афганистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В потенциально опасной зоне проживает около 6 млн человек.

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