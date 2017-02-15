«Талибан» похитил 52 мирных жителей на севере Афганистана

Боевики движения «Талибан» похитили 52 мирных жителей в уезде Дерзаб провинции Джаузджан на севере Афганистана (на границе с Туркменистаном), сообщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь администрации губернатора Джаузджана Реза Гафури.

По его словам, боевики похитили граждан, которые пришли на свои земельные участки в населенных пунктах Чехл Банд и Чари Сай.

В числе похищенных, о местонахождении которых ничего не известно, есть и фермеры.

Поиски похищенных продолжаются.