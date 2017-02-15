Что такое «стекло», «слезы любви» и «шиша», и почему они набирают популярность в Афганистане и странах ЦА?

- Метамфетамин - один из наиболее опасных синтетических наркотиков в мире - набирает популярность среди употребляющих опиаты жителей Афганистана, а также начинает производиться на территории страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП), посвященном ситуации с синтетическими наркотиками в Афганистане - стране, являющейся мировым "лидером" по производству опиатов, пишет ТАСС.

Эксперты УНП в течение восьми месяцев собирали информацию о наркотике, который на улицах Кабула и Джалалабада называют "стеклом", "слезами любви" и "шишей". Как подчеркивают в УНП, "есть веские основания полагать, что метамфетамин набирает популярность среди употребляющих опиаты, то есть среди людей, которые уже являются одним из самых уязвимых сегментов афганского общества". "Метамфетамин не только изымается афганскими силовыми структурами во все больших объемах. Также есть свидетельства того, что в западной части страны есть предприятия, его производящие", - отмечают в ооновском агентстве.

Согласно докладу, наибольшее число употребляющих метамфетамин наблюдается в провинциях Кундуз (на севере страны) и Нимроз (на юго-зпаде страны). При этом в документе отмечается, что законодательство Афганистана предусматривает значительно более мягкое наказание за хранение и продажу метамфетамина по сравнению с героином или кокаином.

Авторы исследования считают, что проблема требует более тщательного изучения как на национальном, так и на международном уровнях. "Это очень своевременный доклад, которые позволяет яснее понять очень сложную ситуацию с наркотиками в Афганистане", - отметил директор по общественным вопросам УНП Жан-Люк Лемахю. Он отметил большой вклад афганских властей в подготовку доклада, что, по его мнению, говорит о растущем внимании властей страны к проблеме наркотиков.

В УНП отмечают, что рост популярности метамфетамина среди наркоманов характерен не только для Афганистана, но и для других стран Юго-Восточной и Центральной Азии. По информации ООН, в 2010 году в двух регионах было конфисковано почти 1,5 тыс. тонн метамфетамина, а в 2011 г. - около 4 тыс. Последние данные приходятся на 2014 год, в течение которого силовиками было изъято свыше 2,5 тыс. тонн наркотика.

Метамфетамин является производным другого наркотика, амфетамина, служит психостимулятором и вызывает сильную зависимость. Впервые метамфетамин был синтезирован в 1893 г., а в 1930-х годах он применялся в качестве стимулятора, в том числе в войсках Третьего рейха. При хроническом употреблении метамфетамин вызывает тромбоз вен, а также психические расстройства.