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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае поменяют все номера дипломатических автомобилей

CA-NEWS (CA) - В МИД Китая прошла церемония вручения нового дипломатического номера автомобиля. Первый заявитель – посольство Лаоса в Китае получил номер новой версии, сообщает во вторник газета «Жэньминь жибао».

В соответствии с «Правилами о дипломатических автомобилях», обнародованными в прошлом месяце, к маю все номера дипломатических автомобилей должны быть изменены. Цифры в номере останутся такими же, только иероглиф «使» («посольство») будет находиться в конце, и вместо красного станет белым.

По словам представителя МИД Китая, в целях дальнейшей стандартизации дипломатических автомобилей, с разрешения Госсовета Китая, Министерство иностранных дел, Министерство общественной безопасности, Главное управление таможни и Главное государственное налоговое управление в январе совместно обнародовали «Правила о дипломатических автомобилях».

В соответствии с правилами, водитель в диломатической машине не только будет наказан за нарушение дорожных правил, но и потеряет баллы. Когда у водителя не останется баллов, органы дорожной безопасности могут конфисковать права.

В правилах также указано, что для соблюдения дипломатической неприкосновенности, запрещено обыскивать, реквизировать и задерживать дипломатические автомобили.

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